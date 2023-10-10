شركة الصلب المصرية تواجه نقصًا شديدًا في الخردة

تواجه شركات الصلب المصرية المنتجة لحديد التسليح والمسطحات نقصًا شديدًا في الخردة، الخامة الرئيسية في الإنتاج لكل قطاعات الصلب تسبب انخفاض المعروض من الخردة في ارتفاع أسعارها المحلية، حيث يتراوح سعر الطن بين 22 و23 ألف جنيه.

أكثر المصانع التى تعانى من نقص الخردة هي مصانع الدرفله "أكثر من 12 مصنعًا"، وتحاول تعويض هذا النقص الشديد في شراء المربعات من المصانع المتكاملة، والتى يشترط بعضها الدفع بالدولار حتى تتمكن من تدبير حصيلة دولارية تستطيع من خلالها استيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.

يأتى هذا في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الخردة عالميًا مع الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري نحو 370 دولارًا، فيما سجل سعر البليت نحو 485 و510 دولارات للطن، ليسجل سعر طن حديد التسليح عالميا ما يقرب من 585 دولارًا للطن، وهو أعلى سعر.

كانت الإمارات قد فرضت حظرًا على صادراتها من الخردة، ثم عادت وأصدرت قرارًا آخر بتمديد الحظر لمدة 3 أشهر أخرى تنتهى مع أوائل يناير القادم.