عمرو دياب| تغير مفاجئ لصفحاته الرسمية بسبب أحداث فلسطين

أيّد الفنان عمرو دياب المقاومة الفلسطيني ضد الأعمال الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأقدم على تغيير صورته الشخصية على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وتخلى عن صورته ووضع بدلًا منها علم فلسطين.

عمرو دياب يضع علم فلسطين على الفيس بوك

عمرو دياب يضع علم فلسطين على انستجرام

أقدم عمرو دياب على هذه الخطوة بعد الاحداث الدامية التي ملأت قطاع غزة وأدمت قلوب العالم العربي، بعد القصف الموحش لمستشفى المعمداني والذي راح ضحيته مايقرب من ألف شهيد ومئات الجرحى ومازال العدد في ازدياد لاستمرا عمليات رفع الأنقاض.

حالة الحداد تجوب أنحاء الجمهورية لـ 3 أيام

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، على أرواح شهداء مستشفى المعمداني وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعلى الصعيد الفني أعلن عمرو دياب حديثًا عن برومو أغنيته الجديدة “المعنويات مرتفعة”، وأكد على اقتراب طرحها عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”، ولكن الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق حالت دون طرحها.