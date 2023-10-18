الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رسالة دعم من ميدان الحصري بمصر للشعب الفلسطيني (صور)

ميدان الحصري
ميدان الحصري

شهد ميدان الحصري في مدينة 6 أكتوبر، تجمعًا كبيرًا للمواطنين في مظاهرة شعبية للتنديد بالقصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون علم فلسطين ولافتات لدعم الشعب الفلسطيني، ورددوا عدد من الهتافات منها: "مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود" و"علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيوني محتل" و"غزة أرض العزة".

وشهدت محافظات مصر منذ أمس الثلاثاء العديد من المسيرات، للتنديد بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

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