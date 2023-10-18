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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس نادي القضاة يُثمّن موقف القيادة السياسية بدعم القضية الفلسطينية

رئيس نادي القضاة
رئيس نادي القضاة

 ثمّن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، موقف القيادة السياسية المصرية إزاء تطورات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مشيدا بموقف مصر القوي بدعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها، مع التشديد الحاسم على حماية الأمن القومي المصري ومقدرات الوطن واستقراره.

وقال المستشار محمد عبد المحسن – في تصريح له اليوم – إن المساعي والجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي وفتح الباب أمام تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة، محل إجماع وطني وتقدير دولي لا تخطئه العين.

وشدد رئيس نادي القضاة على أن العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، إنما يطال في المقام الأول المدنيين العُزل من السلاح، على نحو يمثل عملا إجراميا يستوجب المساءلة الدولية، مشيرا إلى الرفض الجامع لكل المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من غزة نحو الحدود المصرية بهدف إنهاء القضية الفلسطينية العادلة، ومؤكدا أن مثل هذه المخططات تشكل تهديدا غير مقبول للأمن القومي المصري.

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