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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة حلوان يتابع آخر مستجدات منصة الكتاب الإلكتروني

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان يتابع المنصة

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم الإثنين جولة تفقدية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، لمتابعة آخر مستجدات منصة الكتاب الإلكتروني. 

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وتفقد رئيس جامعة حلوان أحوال الطلاب وقام بجولة ميدانية للاطمئنان على انتظام العملية الدراسية وكان في استقباله الدكتور اسامه امام عميد الكلية.

وخلال الزيارة عقد رئيس جامعة حلوان اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني، بحضور  الدكتور اسامة امام عميد الكلية، الدكتور عمرو السيد المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ومدير مركز الحساب العلمي.

خطوات التحول الرقمي في جامعة حلوان 

وناقش رئيس جامعة حلوان خطوات التحول الرقمي بجامعة حلوان والمعوقات التي تواجه جامعة حلوان، مؤكدا أن الجامعة شهدت طفرة كبيرة فى نقل البيانات على نظام " ابن الهيثم" فى فترة وجيزة.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة استحداث نظام مطور باحدث الامكانيات يؤدى الى سرعة فى الأداء ويتضمن لغة برمجة حديثة تكون صالحة لاى نظام بعد ذلك وهذا يتطلب بنية تحتية قوية ، لذا يجب الاهتمام بتجهيز مجموعة مدربة ذات كفاءة للدعم الفنى،وحث على إزالة أي تحديات أو معوقات تعوق إدخال بيانات الطلاب.

واستعرض الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي منصة جامعة حلوان للكتاب الالكتروني. 
وأبدى رئيس جامعة حلوان توجيهاته بمراجعة نسبة الاقتباس للكتاب الجامعي لضمان أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا الطلاب .

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة حلوان أنه تم النشر على المنصة طبقا  للمواصفات وتم حتى الآن رفع ٢٨٦٠ كتاب وتسجيل ١٣٥٣ من أعضاء هيئة التدريس لديهم كتب فعلية داخل المنصة.

وتطرق إلى توضيح اللوائح وكذلك كيفية اظهار الكتب لكل طالب وفقا لتخصصه حسب النظام الفصلي أو الساعات المعتمدة.

حضر الاجتماع محمد ناصر أمين عام جامعة حلوان، وهشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم الأمناء المساعدين، وطارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.
 

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