جامعة حلوان تطلق مبادرة "طالب بس حريف" لتوفير فرص العمل

أعلن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية في جامعة حلوان عن إطلاق مبادرة طالب بس حريف وهي خبرة وظيفية كنموذج لإنماء حلول مثلى لتمكين طلاب الجامعة من الحصول على وظائف فنية ومهنية لائقة.

أطلقت المبادرة استجابة لرؤية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التي أعلنها في الملتقى الوظيفي التاسع عشر.

تأتي تلك المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة سماح سالم، مديرة المركز .

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية هذه المبادرة وقال: "تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تمكين طلابنا من الحصول على فرص وظيفية تناسب تخصصاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، حيث إن دعم الخبرة الوظيفية للطلاب يعزز من فرصهم في سوق العمل ويساهم في بناء مستقبلهم المهني بشكل فعّال."

استثمار طاقات شباب جامعة حلوان

وتهدف المبادرة إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات قيادة جامعة حلوان في استثمار طاقات شباب الجامعة لصالح خدمة الجامعة والمجتمع، والاستجابة لاحتياجات شباب الجامعة في الحصول على فرصه عمل داخل الجامعة، بجانب الالتزام بتوفير فرص عمل مهنية لطلاب الجامعه تتناسب مع مهاراتهم الفنية التي يمتلكونها، وأيضا تقليل الفجوة بين الطلاب الباحثين عن العمل أثناء الدراسة وفرص العمل المتاحة بالجامعة، بالاضافة إلى التدريب المهني لذوي المهارات المحدودة من الطلاب الراغبين في الحصول على فرصة عمل.

وتتمثل مزايا مبادرة جامعة حلوان فى عقد عمل قانوني بين الطالب والجامعة، راتب مناسب ومنصف ومضمون، وجبة غداء، ظروف عمل امنه وصحية، شهادات خبره ممنوحة

ولجميع المهتمين من طلاب جامعة حلوان برجاء ملء الرابط حتى يتمكن المركز من حصر الكفاءات وحصولهم على الخبرة الوظيفية الملائمة لقدراتهم من هنا.



وتتمثل متطلبات الالتحاق التسجيل الإلكتروني للطلاب، توقيع عقد العمل، تقييم إنتاج الطلاب المشاركين تحت إشراف مركز الصيانة أو الكليات التي تتيح وظائف طلابية، المتابعة المستمرة.

ويشارك بالمبادرة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية (التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة البيئة)، مركز الصيانة في جامعة حلوان وجميع كليات الجامعة، مركز التطوير الوظيفي، مكتب الحاضنات التكنولوجية، مركز بحوث وتدريب القادة، مركز الحساب العلمي، مركز ذوي الاعاقة، مكتب التصنيف الدولي، الإدارة الهندسية بالجامعة، إدارة المتابعة، شركات وجهات التوظيف بالمجتمع

