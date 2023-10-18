التحقيق مع متهم بسرقة بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عنصر إجرامي، قام بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك.



وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لقيامه بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.

و نجح الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، زبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.

وكانت قد أمرت أمرت النيابة العامة بحبس 6 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع 6 متهمين (5 شباب وفتاة)، لحيازتهم مخدر الآيس والبودر بقصد الاتجار في كرداسة، واعترفوا بحيازتهم للمخدرات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط بحوزتهم على 70 كيس آيس و30 كيس بودر، وسلاح أبيض، وهواتف محمولة، ومبالغ مالية تصل إلى 2000 جنيه

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الآيس والبودر، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

وكان قد تمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط 6 متهمين مخدرات، لحيازته على كوكتيل من المخدرات من البودر والآيس.

وذلك عقب رصد تحركات المتهمين، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترفوا المتهمين بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

كما تباشر النيابة العامة التحقيق في القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية بالجمالية تقوم بعرض مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال حصلت عليها من منزل ربة منزل تعمل لديها بأسلوب "المغافلة.



وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيد أثناء عرضها مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة قسم الجمالية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

