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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

Oppenheimer يتخطى الـ942 مليون دولار عالميًا

فيلم Oppenheimer
فيلم Oppenheimer

ارتفعت إيرادات فيلم Oppenheimer، بـ3 ملايين دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 942 مليونًا و67 ألف دولار عالميًا، وهو العمل الذى وصلت مدته إلى 3 ساعات، ومن إنتاج شركة Universal Pictures منذ طرحه يوم 21 يوليو الماضى فى دور العرض حول العالم.

Oppenheimer 

إيرادات فيلم  Oppenheimer 

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 323 مليونًا و704 آلاف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و618 مليونًا و363 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

أحداث فيلم Oppenheimer 

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

 

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح "Oppenheimer" في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيون مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

 

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

 

أبطال فيلم Oppenheimer

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو.

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