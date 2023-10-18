لعنة الفراعنة تصيب المنتخب التونسي في فترة التوقف الدولي

تعرض منتخب تونس للهزيمة القاسية خلال فترة التوقف الحالية، حيث فشل في تحقيق الانتصار في المباراتين التي لعبها ضمن جولته الآسيوية.

خسر المنتخب التونسي أمام اليابان بنتيجة 0-2، اليوم الثلاثاء، على ملعب نوفييه كوبي باليابان، في مباراة ودية استعدادا لانطلاق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس الأمم الأفريقية 2023.

وهذه هي الهزيمة الثانية على التوالي للمنتخب التونسي، بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية 0-4، الجمعة الماضي، على ملعب كأس العالم في سيول.

تونس أمام اليابان

وبذلك تعرض المنتخب التونسي لهزيمتين استقبلت فيهما شباكه 6 أهداف، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.

ويذكر أن آخر انتصار حققه المنتخب التونسي كان خلال شهر سبتمبر الماضي، عندما تغلب على منتخب مصر بنتيجة 3-1 على ملعب الدفاع الجوي، ليصاب بعد ذلك بلعنة الفراعنة ولا يستطيع تحقيق الفوز من بعد تلك المباراة.



وبعد تسجيل رفيعة للهدف الثالث، ذهب حنبعل المجبري جوار زميله وقلدا احتفال اليوجا، والذي يقوم به محمد صلاح عقب إحرازه للأهداف، وقد اشتهر بهذا الاحتفال مع ناديه ليفربول.

أشارت "ديلي ميل" في تقرير لها، إلى أن المجبري لاعب مانشستر يونايتد، سخر من محمد صلاح بتقليد الاحتفال أمامه.

منتخب تونس أمام مصر

وقدم فريق نسور قرطاج أداء باهتا في المباراتين، وهو ما أثار الكثير من الشكوك لدى الجماهير بشأن قدرته على تحقيق نتائج، في النسخة الجديدة من كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى منتخب الشمال أفريقي، لتحقيق حلم الفوز بالأميرة السمراء، والذي غاب عن خزائنه منذ نسخة 2004.

من المتوقع أن يتراجع منتخب تونس في التصنيف الجديد، للمنتخبات الذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 26 أكتوبر الجاري.

تمكن منتخب نسور قرطاج، أن يحتل المركز الـ 29 في التصنيف الأخير، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم في سبتمبر الماضي.

وتستعد تونس لمواجهة ساو تومي وبرينسيب ثم مالاوي في نوفمبر المقبل، في الجولتين الأولى والثانية، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.