رئيس جامعة طنطا يتفقد كلية الحاسبات والمعلومات

واصل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا جولته بمجمع الكليات بسبرباى حيث تفقد كلية الحاسبات والمعلومات لمتابعة سير العملية التعليمية ، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكان في استقباله الدكتورة نانسي الحفناوى القائم بعمل عميد الكلية.

اطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على انتظام المحاضرات بالكلية، ورحب بالطلاب الجدد، مؤكداً على أهمية البرامج التى تقدمها الكلية فى تأهيل الطلاب للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا في مجالات تكنولوجيا المعلومات بتخصصاته المختلفة،

خلال جولته دعا رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة في حملة التبرع بالدم التي أطلقتها الجامعة تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق.