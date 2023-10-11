نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية

استنكرت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث من تصعيد على الأراضي الفلسطينية والذي راح ضحيته المئات من الأبرياء.

وأعلنت النقابة عن رفضها للتصعيد من الجانب الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، واستهداف المدنيين والمؤسسات الحيوية وفي مقدمتها المستشفيات والاتصالات وغيرها.

ضرورة استئناف عملية السلام

وشددت النقابة على المجتمع الدولي أهمية التحرك بناء على ما أكدت عليه مصر في ضرورة استئناف عملية السلام، ووقف التصعيد المسلح، لإنهاء حالة التوتر التي تشهدها المنطقة بالكامل.

وتساءلت النقابة العامة: أين المجتمع الدولي من تطبيق قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي؟.

وشددت النقابة العامة، على ضرورة أن يكون هناك موقف عربي موحد في مواجهة الاعتداءات الصارخة من الجانب الإسرائيلي في حق الفلسطينين الأبرياء.

وأشارت النقابة إلى الموقف المصري المشرف من القضية الفلسطينية على مر التاريخ، والتأكيد الدائم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وإحياء عملية السلام.