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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وفاة  السيد راشد رئيس اتحاد عمال مصر  الأسبق

السيد محمد راشد
السيد محمد راشد رئيس اتحاد عمال مصر

نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، السيد محمد راشد، رئيس اتحاد عمال مصر  سابقا، والذي وافته المنية اليوم الاثنين.

 

وقال الاتحاد في بيان، إنه تلقى هذا النبأ ببالغ الحزن والأسى نظرًا لما يمتلكه "الفقيد" من تاريخ وطني كبير خاض خلاله رحلة عطاء متميزة دفاعًا عن الحقوق المشروعة للعمال، وعن الوطن، ومارس كل الآليات في مجاله النقابي والعمالي من أجل توعية العمال والحفاظ على حقوقهم، باعتبارهم جنود الإنتاج الذي ساندوا الدولة بوعي وقت الأزمات والمحن.

 

داعين المولي عزا وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهلة وذويه الصبر والسلوان

عمل الراحل السيد محمد راشد، رئيس اتحاد العمال الفترة من 30 أبريل 1992 وحتى 8 مايو 2006، وقد وافته المنية صباح اليوم الإثنين، 16 أكتوبر 2023، و هو أحد أهم رواد الحركة النقابية العمالية المخلصين لخدمة الوطن والطبقة العاملة.

 

وقد شغل العديد من المناصب النقابية كرئيسا للنقابة العامة للغزل والنسيج ورئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وفي المجال السياسي والنيابي كان عضوا بمجلس الشعب ثم وكيلا عن العمال والفلاحين وعضو هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطنى.

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