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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

استجابة للوفد .. القومية للشرب تعلن تسليم مشاريع الصرف لقرى كفر الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن أنه تم التسليم النهائي لمشروع صرف صحي قرية منية المرشد بتاريخ 2 أبريل لعام 2012، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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القومية لمياه الشرب تعلن عن تطوير مرافق قرية خط البحر بالشرقية

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استجابة للوفد.. القومية لمياه الشرب تعلن تطوير مرافق مركز شربين بالدقهلية

وأشارت غادة عبد المنعم منصور، مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب، إلى أن قرية كوم دميس بالشرقية، تم تسليم مشروعاتها بشكل نهائي بمحافظة كفر الشيخ تم تسليم مشروعاتها لأعمال التشغيل والصيانة.

جاء ذلك في الشكوى المنشورة ببوابة الوفد تحت عنوان "منية المرشد تغرق في مياه الصرف الصحي صرخة لمحافظة كفر الشيخ" بتاريخ الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر لعام 2023.

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الجريدة الورقية