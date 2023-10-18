استجابة للوفد .. القومية للشرب تعلن تسليم مشاريع الصرف لقرى كفر الشيخ

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن أنه تم التسليم النهائي لمشروع صرف صحي قرية منية المرشد بتاريخ 2 أبريل لعام 2012، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشارت غادة عبد المنعم منصور، مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب، إلى أن قرية كوم دميس بالشرقية، تم تسليم مشروعاتها بشكل نهائي بمحافظة كفر الشيخ تم تسليم مشروعاتها لأعمال التشغيل والصيانة.

جاء ذلك في الشكوى المنشورة ببوابة الوفد تحت عنوان "منية المرشد تغرق في مياه الصرف الصحي صرخة لمحافظة كفر الشيخ" بتاريخ الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر لعام 2023.