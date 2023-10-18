ارتفاع سعر طن السكر 1000 جنيه اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

شهد سعر طن السكر خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في الأسواق المصرية وسوق الجملة، ارتفاعًا هائلًا في القيمة الشرائية لليوم الثالث على التوالي لدى تجار الجملة في السوق المحلية، إذ زاد السكر المكرر خلال التعاملات بنحو 1000 جنيه للطن.

وخيم الهدوء والاستقرار على أسعار الجلوكوز، على مدار نحو أكثر من ستة أسابيع، وذلك عقب التراجع بمقدار ما بين 1500: 2500 جنيه بالطن، خلال تعاملات الأربعاء 30 أغسطس.

وفي السياق هذا، تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر طن السكر خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية وسوق الجملة لسعر الطن، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار السكر اليوم الأربعاء

السكر

السكر المكرر

سجل سعر طن السكر الأبيض، ارتفاعًا بنحو 1000 جنيه، ليسجل سعر الطن عند 28,000 جنيه، بدلًا من 27,000 جنيه.

السكر المكرر بورصة السلع

واستقر سعر طن السكر المكرراليوم تنفيذ (بورصة السلع)، عند 25,500 جنيه للطن.

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ22,000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

وثبت على مدار تعاملات اليوم، النشا الغذائي عند 22,500 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

وبلغ سعر كيلو السكر للمستهلك، 27 جنيهًا، اليوم الأربعاء.

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

انتعشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث زاد عقد مارس 2024 عند 27.52 سنت للرطل، بمقدار ارتفاع 0.03 سنت، وقت كتابة الخبر.

وصعد عقد مايو 2024 بنسبة 0.15%، ليسجل 26.23 سنت للرطل؛ أي بمقدار زيادة 0.04 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر ديسمبر 2023، عند 740.80 دولار للطن، بمقدار صعود 1.90 دولار؛ أي بنسبة 0.26%، وقت كتابة هذا الخبر.

وقفز بشكل هائل عقد تداول مارس 2024، ليسجل 734.10 دولار للطن، بارتفاع قدره دولارين.

جدير بالذكر، أن سعر طن السكر شهد انحدارًا قويًا، خلال تعاملات أول أمس، بنحو 7500 جنيه، وهبط الكيلو لدى المستهلك بنحو 13 جنيها، وذلك عقب قرار الحكومة بتنفيذ مبادرة خفض السلع.