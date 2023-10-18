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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

طلاب جامعة المنصورة يتظاهرون لدعم القضية الفلسطينية

مظاهرة جامعة المنصورة
مظاهرة جامعة المنصورة

نظم طلاب جامعة المنصورة مظاهرة حاشدة ، اليوم الأربعاء، لدعم القضية الفلسطينية تنديدًا بالأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة، وقصف قوات الاحتلال لمستشفى المعمداني.

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فيما تجمع الطلاب في ساحة كلية التجارة، مرددين هتافات تطالب بإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني، منها: علّي وعلّي وعلّي الصوت ليه اخواتنا هناك بتموت، ويا رب يا كريم حرر لينا فلسطين، ويا شباب انضموا لينا اخواتنا ف غزة بينادونا.

يأتي ذلك تزامنًا مع حملة التبرع بالدم التي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنصورة، بالتعاون مع  المجتمع المدني ومديرية الصحة بالدقهلية، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني وإنقاذ الجرحى والمصابين.

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