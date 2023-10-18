تعليق أنشطة الأوبرا استجابة لتعليمات الرئيس السيسي بإعلان حالة الحداد

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة -الدكتور خالد داغر- تعليق جميع الأنشطة والفعاليات على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لمدة ثلاثة أيام.

تعليق أنشطة الأوبرا الثقافية والفنية لـ3 أيام

يأتي القرار تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حزنًا على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وبناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

دار الاوبرا

وتبدأ حالة الحداد وتعليق أنشطة الحفلة اعتبارًا من اليوم الأربعاء 18 أكتوبر وحتى الجمعة 20 أكتوبر.

قصف مستشفى المعمداني في غزة

كانت قد قصفت طائرات الاحتلال، مساء الثلاثاء، مستشفى المعمداني التي امتلأت بالجرحى والشهداء جراء القصف المستمر على غزة، لتكون هي مأمنهم الوحيد خارج أصوات الانفجارات ودوي الصواريخ وركام منازلهم.

أدى القصف إلى استشهاد ما يقرب من 1000 شهيد، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض.