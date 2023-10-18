رئيس جامعة سوهاج يؤيد قرارات الرئيس السيسى بشأن رفض التهجير وإعلان الحداد

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تأييده الكامل لقررات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس، بشأن رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة .





وأكد النعماني تأييده موقف الدولة والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء، موضحاً أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.





وثمن النعماني قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.





وفي سياق متصل أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تستعد لزيارة ميدانية من لجنة المجلس الأعلى للجامعات، للوقوف على الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، مضيفا أن هذه الكلية فريدة من نوعها على مستوى وسط وجنوب الصعيد، وتعد إضافة قوية للجامعة وللمجتمع الخارجي.





وأكد النعماني علي أهمية الدعم الهائل الذي يقدمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنشاء عدد من الكليات الجديدة، بهدف إعداد وتخريج كوادر متميزة في العديد من التخصصات البينية التي تخدم المجتمع في شتى المجالات، وتلبيي مُتطلبات سوق العمل.





وأوضح رئيس الجامعة أن الكلية ستؤهل الطلاب للعمل في عدد من التخصصات مثل الرقابة البيئة، تقييم الأثر البيئي، تكنولوجيا صناعة السكر، تكنولوجيا صناعة الأسمنت، تكنولوجيا تنقية مياه الشرب والصرف، تكنولوجيا التعدين والبترول، السلامة والصحة المهنية، الإستزراع السمكي وتكنولوجيا المصايد، إدارة المخاطر البيئية، تكنولوجيا النانو وإستخدامها في مختلف المجالات، الي جانب نظم المعلومات والنمذجة البيئية والتنوع الحيوي والاستدامة البيئية.





وأشار حمدي حسانين أستاذ بكلية العلوم إلي أن الزيارة ستتضمن تفقد المبني وتقييم مقومات الكلية وتجهيزاتها، والوقوف على مدي ملائمة إمكانات الكلية لأداء العملية التعليمية بأعلى مستوى من الجودة.