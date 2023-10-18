رئيس جامعة كفرالشيخ يهنئ فريق المسرح الحاصل على المركز الثاني بمهرجان مراكز الفنون الموسم الرابع



أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، الأربعاء ، فوز فريق مسرح الجامعة بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في منافسات مهرجان مراكز الفنون للموسم الرابع ، وقدم الفريق عرض بعنوان “ ما وراء الصفقة ” إخراج إبراهيم ناصف.

وهنأ د. "دسوقي " فريق مسرح الجامعة الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية مؤكداً دعمه للفريق .

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تابعت مراكز الفنون بالجامعات من خلال أستاذه متخصصين في كل مجال، للوقوف على الإيجابيات و السلبيات التي تواجه كل جامعة والعمل على تطويرها بمراكز الفنون للإرتقاء بمستوى الطلاب وتأهيليهم لمواجهة الجمهور والمشاركة في المسابقات الكبرى.