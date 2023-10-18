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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة كفرالشيخ يهنئ فريق المسرح الحاصل على المركز الثاني بمهرجان مراكز الفنون الموسم الرابع

العرض المسرحى
العرض المسرحى


أعلن  رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، الأربعاء ، فوز فريق مسرح الجامعة بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في منافسات مهرجان مراكز الفنون للموسم الرابع ، وقدم الفريق عرض بعنوان “ ما وراء الصفقة ” إخراج إبراهيم ناصف.

وهنأ د. "دسوقي " فريق مسرح الجامعة  الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية مؤكداً دعمه للفريق .

يشار إلى أن  وزارة الشباب والرياضة تابعت مراكز الفنون بالجامعات من خلال أستاذه متخصصين في كل مجال، للوقوف على الإيجابيات و السلبيات التي تواجه كل جامعة والعمل على تطويرها بمراكز الفنون للإرتقاء بمستوى الطلاب وتأهيليهم لمواجهة الجمهور والمشاركة في المسابقات الكبرى.

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