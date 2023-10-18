مصير حفل تامر عاشور في مدينة الشيخ زايد بعد أحداث "المعمداني"

في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها العالم العربي جراء الأحداث الغاشمة في فلسطين من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد وتيرة الأحداث التي أدت إلى تعليق عدد كبير من الاحداث الفنية في مصر وعدد من الدول العربية.

حقيقة تأجيل حفل تامر عاشور في مدينة الشيخ زايد

في هذا الصدد أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر عاشور في مدينة الشيخ زايد التي تم الإعلان عنها قبل الأحداث المؤلمة في قطاع غزة، أن الحفل مستمر ولم يتم تأجيله وتم استخراج جميع التصاريح الخاصة بها لإقامتها في موعدها المحدد.

ومن المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة الـ 10 من نوفمبر القادم، داخل أحد المنتزهات الشهيرة في مدينة الشيخ زايد، وتم نفاد معظم تذاكر فئة الـ vip

زفاف تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور

كان قد احتفل الفنان تامر عاشور حديثًا بزفافه على الإعلامية نانسي نور، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بجانب الأصدقاء والعائلة.

أحدث أغاني تامر عاشور عديت

كما طرح تامر عاشور أخيرًا أغنية “عديت”، التي اجتازت حاجز 500 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها"عديت ...جنبى إتمنيت .. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه ..كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض".