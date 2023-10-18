سوبر باي.. اتصالات من &e تعلن عن إطلاق شركة للخدمات المالية

أعلن حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e في مصر، عن إطلاق اتصالات شركة للخدمات المالية تحت اسم "سوبر باي" بالتعاون مع بنك مصر، الأسبوع المقبل.

قال متولي خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض جيتكس جلوبال 2023، والذي يعقد بمركز دبي التجاري العالمي، إن رؤية شركة اتصالات مصر من &e تغيرت خلال السنوات الماضية لتتحول من مجرد مشغل خدمات الاتصالات إلى مشغل تكنولوجي متكامل، موضحًا أن هذا التحول نتيجة للتغيرات التي شهدتها صناعة الاتصالات على مدار الفترة الماضية، فلم يعد التركيز على تقديم خدمات الصوت ونقل البيانات فقط، بل تسعى الشركة من خلال شراكات متنوعة على تقديم خدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء المتجددة.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e في مصر، أن الشركات تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الجديدة، وهي الخدمات المالية، وخدمات المدفوعات الإلكترونية، وبعض الخدمات البنكية، وخدمات الترفيه، وإنترنت الأشياء، مما يدعم رؤية الشركة كمشغل تكنولوجي متكامل عبر رقمنة الخدمات بأحدث تكنولوجيا، وإنفاق استثمارات ضخمة لتطوير أصول الشركة، وتعزيز ثقة العملاء.

شدد متولي، على أن السوق المصرية واعدة وتحتاج إلى المزيد من الخدمات التكنولوجية؛ لتحقيق تطلعات العملاء، وتلبية احتياجات الشركات والحكومة.