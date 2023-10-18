حازم متولي: 2 مليون مستخدم لمحفظة اتصالات العام القادم

قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e في مصر، إن الشركة تتوقع وصول أعداد مستخدمي خدمة المحفظة الإلكترونية إلى 2 مليون مستخدم خلال 2024 مقابل مليون عميل في 2023.

أكد متولي خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023، أن شركة اتصالات من &e، جاهزة فنيا لتقديم خدمات شرائح الاتصالات المدمجة Esim،

تابع الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e في مصر، أن الشركة انتهت من جميع النزاعات القانونية المتعلقة بمبنى اتصالات من &e في القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر وجار استكمال التجهيزات.

أضاف متولي، أن تطبيق My Etisalat يعد أفضل تطبيق بشهادة كل العملاء، حيث يمكنهم دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز وشراء كل شيء أون لاين عبر المحفظة فهي محفظة متكاملة.

أشار إلى حرص اتصالات على زيادة استثماراتها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز توسعاتها في الخدمات المقدمة للعملاء والدخول في شراكات موسعة مع العديد من الشركاء لتنويع محفظتها الاستثمارية.

أوضح أن الشركة منفتحة على الاستحواذ على فرص مناسبة في قطاع التكنولوجيا المالية أو تأسيس شركات جديدة؛ لتنفيذ سياستها المستقبلية في السوق المصرية المتعلقة بالشمول المالي في ظل النمو الكبير في الطلب على الخدمات المالية الرقمية.

لفت إلى أن الشركة فازت بأسرع شبكة من شركة أوكلا سبيد العالمية؛ كما أنها الأقوى والأكثر التزامًا بمعايير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.