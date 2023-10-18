أحمد يحيي: 10 مليارات جنيه استثمارات لتطوير شبكة اتصالات

أكد أحمد يحيي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في شركة اتصالات من &e في مصر، أن الشركة ستضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه مقارنة بـ7 مليارات جنيه في 2023؛ لتطوير الشبكة خلال العام القادم.

أوضح يحيى خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023، أن شركة اتصالات من &e، استثمرت 170 مليون جنيه خلال السنوات الماضية في مجال المسئولية المجتمعية.

أشار يحيى إلى أن اتصالات من &e تعد الأسرع نموًا في استقطاب عملاء جدد مع زيادة الطلب على خدمات نقل البيانات، موضحًا أن الوعي بالعلامة التجارية الجديدة للشركة ارتفع بنسبة 75% منذ يوليو 2022 وحتى الآن.

قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في شركة اتصالات من &e في مصر، إن خدمة المحفظة الإلكترونية الخاصة بالشركة تستقبل 1.5 مليون عميل شهريًا بنسبة زيادة سنوية تبلغ 200% في عدد العملاء وحجم التعاملات المالية بإجمالي 15 مليار جنيه شهريًا.

أعلنت شركة اتصالات من &e في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "المشرق مصر"، تعد الأولى من نوعها في السوق المصرية، وتهدف إلى تعزيز وتطوير منظومة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بما يسهم في دعم توجهات الدولة تجاه تعزيز الشمول المالي.

جاء توقيع الاتفاقية بحضور المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات من &e وأحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، على هامش النسخة 43 من معرض جيتكس المقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.