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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أكثر من 1000 مريض يحتاجون لغسيل كلوي في غزة (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إنه يوجد أكثر من 4800 مريض في قطاع غزة منهم 1034 مريضا يحتاجون إلى غسيل الكلى بشكل عاجل.

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وتابعت “الكيلة” خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: "الهجمات على المرافق الصحية تؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي وتنذر البرنامج الوطني للتطعيم بالانهيار".

مستشفيات قطاع غزة

وأكدت أنّ انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيات قطاع غزة يهدد بظهور أمراض جديدة، بسبب توقف الأجهزة الطبية عن العمل، مشددة على أن الوقود المخصص للمرافق الصحية أوشك على النفاد، ما ينذر بكارثة صحية.

نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية

ونوهت إلى أنّ هناك نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وصعوبات كبيرة في وصول المرضى إلى المستشفيات إثر القصف المتواصل.

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