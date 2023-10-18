سكرتير بنى سويف يتفقد جاهزية واصطفاف المعدات فى مركز ببا استعدادا للشتاء

واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد زياراته الميدانية للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موسم الشتاء ومواجهة مخاطر السيول والأمطار ،وفي إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع الأزمات المحتملة والمواقف الطارئة.

حيث تفقد" اليوم الأربعاء " السكرتير العام المساعد اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية والمجالس القروية بمركز ببا ، للوقوف على جاهزية تلك المعدات والتي تشمل سيارات بأحجام وأنواع متفاوتة ،اللوادر والقلابات وغيرها من المعدات اللازمة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو المحتملة، وذلك في حضور مدحت صلاح رئيس المدينة ، و علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة،المهندسة نيرمين إميل مدير الحملة الحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة وليد كامل نائب رئيس المدينة ومسؤولي الحملة ورؤساء القرى بدائرة الوحدة المحلية .

وأكد السكرتير العام المساعد على توجيهات المحافظ د محمد هاني غنيم" باستمرار المتابعة لمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية ، للوقوف على جاهزيتها والاطمئنان على عملها بالكفاءة المطلوبة للتدخل السريع والتعامل بإيجابية حال حدوث أي طارئ أو أزمة وإزالة الآثار الناتجة عنها ،واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسب

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