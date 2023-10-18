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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة المهن التعليمية تدين العدوان الإسرائيلي على مستشفى فلسطيني

خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلمين

أدانت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني، وما ترتب عليه من استشهاد المئات من الأبرياء والنساء والأطفال. 

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نقيب المعلمين يفتتح الدورة التدريبية 85 المتخصصة فى استراتيجيات الأمن القومي

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نقيب المعلمين يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وتؤكد نقابة المعلمين، أن استمرار الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، يعد تحد سافر لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية. 

وتعلن نقابة المعلمين، دعمها المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع القرارات التي يتخذها بشأن القضية الفلسطينية.

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