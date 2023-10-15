الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المعلمين يفتتح الدورة التدريبية 85 المتخصصة فى استراتيجيات الأمن القومي

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، الدورة التدريبية  85 المتخصصة فى إستراتيجيات الأمن القومي، تنفيذاً للبروتوكول التعاون بين النقابات المهنية   مع الأكاديمية  العسكرية للتدريب، وذلك بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية.
 

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ويشارك 200 معلم في الدورة التدريبية الحالية التي انطلقت صباح اليوم وتستمر لمدة أسبوعين على أن يكون اليوم الختامي بمقر أكاديمية العسكرية  للتدريب لاستلام الشهادات.

تتناول الدورة عددا من المحاور المهمة لتوضيح ماهية وعناصر الدولة، ودور القوات المسلحة في حماية وحفظ استقرار الوطن داخل وخارج حدود الدولة، بالإضافة إلى عرض العديد من النقاط والتي من شأنها نشر الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي لدى المتدربين.

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