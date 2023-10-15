نقيب المعلمين يفتتح الدورة التدريبية 85 المتخصصة فى استراتيجيات الأمن القومي

افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، الدورة التدريبية 85 المتخصصة فى إستراتيجيات الأمن القومي، تنفيذاً للبروتوكول التعاون بين النقابات المهنية مع الأكاديمية العسكرية للتدريب، وذلك بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية.



ويشارك 200 معلم في الدورة التدريبية الحالية التي انطلقت صباح اليوم وتستمر لمدة أسبوعين على أن يكون اليوم الختامي بمقر أكاديمية العسكرية للتدريب لاستلام الشهادات.

تتناول الدورة عددا من المحاور المهمة لتوضيح ماهية وعناصر الدولة، ودور القوات المسلحة في حماية وحفظ استقرار الوطن داخل وخارج حدود الدولة، بالإضافة إلى عرض العديد من النقاط والتي من شأنها نشر الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي لدى المتدربين.