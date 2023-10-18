المهن التمثيلية تدعم موقف الرئيس السيسي وتدعو للاحتشاد لدعم فلسطين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا، في ظل الأحداث العصيبة التي يعيشها قطاع غزة، خصوصًا بعد قصف مستشفى المعمداني مساء أمس الثلاثاء، والتي كانت أشبه بالإبادة الجماعية، حيث وصل عدد الشهداء ما يقرب من 1000 شهيد.

بيان نقابة المهن التمثيلية لدعم موقف الرئيس السيسي ودعوة للاحتشاد

وثمّن البيان تصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حول تطورات الاوضاع في غزة، وجاء البيان كالآتي: “نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الاوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي”.

وقفة تضامنية من نقابة المهن التمثيلية دعمًا للشعب الفلسطيني

كانت قد نظمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، مساء أمس، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الغاشمة عليه من قبل المُحتل الصهيوني.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن المصريين على حضور الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وجاء من بينهم: "نقيب التمثيليين الفنان أشرف زكي، أحمد بدير، سيد رجب، خالد الصاوي، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، باسم سمرة، أحمد عبدالعزيز، عزوز عادل، عمرو عبدالجليل، سيمون، الإعلامي طارق علام، سامح حسين، مجدي كامل وزوجته مها أحمد، لبلبة، سماح أنور، أنوشكا وآخرين.