الأجهزة الكهربائية: تجار مصر جاهزون لتقديم كل ما يلزم دعمًا للأخوة الفلسطينيين

أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن مصر قيادة وشعبا تقف وتساند الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من عدوان غاشم وحرب غير متكافئة القوى مع الكيان الصهيوني، وثمن جهود الرئيس السيسي في دفاعه ومساندته للشعب الفلسطيني ودعمه له في حق تقرير مصيره وأن يحيا بسلام وأمان مثل كافة شعوب العالم.

وحذر "أبو سمرة"، من تفاقم الصراع في قطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي وما ينتج عنه من تداعيات إنسانية واقتصادية وسياسية ضخمة.

وقال "عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية"، إنه من السابق لأوانه التوقع بتأثيرات الحرب على حركة الصادرات والواردات وإن كانت ستضرب بالطبع في ظل الظروف القائمة.

وشدد "أبو سمرة"، أن جموع الشعب المصري بكافة فئاته، علي أتم استعداد لتقديم كل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني من سلع وخدمات، وأن تجار مصر جاهزون لتقديم الدعم الكامل وتوفير كافة السلع التي تلزم أشقاءنا الفلسطينيين ومساندتهم في التغلب علي هذه المحنة التي يعيشونها والتخفيف من آثار هذه الحرب من جانب واحد التي يعيشونها تخت ضغوط ونار ودمار ومجازر إبادة جماعية في حق الفلسطينيين العزل الذين لا يملكون حتى قوت يومهم.