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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات من فنزويلا تحمل مساعدات لقطاع غزة

مساعدات لقطاع غزة
مساعدات لقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي، طائرة مساعدات إنسانية من فنزويلا استعدادا لنقلها إلى قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.

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 أحداث غزة

وبلغ إجمالي حجم المساعدات الدولية التي وصلت منذ اندلاع أحداث غزة - وفقًا للهلال الأحمر المصري - والمقدمة من 5 دول ومنظمتين للإغاثة الإنسانية، نحو 2.138.5 طن، وذلك في إطار الدعم الموجه لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من قصف قوات الاحتلال المتواصل.

منظمة الصحة العالمية 

وبلغ حجم المساعدات الصادرة عن مصر 2000 طن، بينما الأردن أرسلت 12 طنا، وتركيا 68 طنا، والإمارات 12 طنا، وتونس 11.5 طن، فيما دعمت منظمة الصحة العالمية الأشقاء الفلسطينيين بـ24 طنا، وكذلك أرسل برنامج الأغذية العالمي واليونسيف 11 طنا.

وكان مطار العريش استقبل العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية وغذائية من مختلف دول العالم والمؤسسات الدولية، من أجل نقلها تدريجيا إلى الأراضي الفلسطينية.

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