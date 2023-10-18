ماذا جنى الهلال السعودي من صفقة نيمار بعد إصاباته المتكررة؟؟

تُعد إصابة البرازيلي نيمار داسيلفا الذى تعرض لها أخيرًا رفقة منتتخب البرازيل أمام أورجواي، ضربة من العيار الثقيل لنادي الهلال السعودي، الذي نجح فى تعاقد مع اللاعب وهو مصاب، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

خسائر الهلال السعودي بعد إصابة نيمار الأخيرة

بعد إصاباته المتكررة.. ماذا جنى الهلال السعودي من صفقة نيمار؟؟

تعافى نيمار مؤخرًا من الإصابة بأربطة الكاحل مع فريقه السابق، باريس سان جيرمان، أبعدته عن الملاعب منذ فبراير إلى أن نجح فى العودة للملاعب بعد تعاقده مع الهلال السعودي في سبتمبر الماضي.

تعيش جماهير الهلال السعودي فى صدمة كبيرة منذ أن تم الإعلان عن إصابة نيمار، بعد أن تم تعليق الآمال الكبيرة على تدعيم اللاعب صفوف الفريق الأزرق.

إصابات نيمار المتعددة تكبد الهلال السعودي خسائر كبيرة:

نيمار

يتساءل الكثير من عشاق الكرة حول العالم، هل إصابة نيمار الأخيرة ستنهي مسيرته مع الساحرة المستديرة، وهل سيجنى الهلال السعودي خسائر التسرع فى صفقة اللاعب والتعاقد معه وهو مصاب؟

شهدت الدقيقة 44 من مباراة البرازيل وأوروجواي تعرض نيمار لاعب السامبا لإصابة قوية استدعت خروجه من ملعب المباراة وهو يبكي من شدة الألم، وعدم السير على أقدامه.

لحظة اصابة نيمار

اصابة نيمار

استطاع منتخب أوروجواي الفوز على نظيره البرازيلي، بنتيجة هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

حسم مسئولو الهلال السعودي صفقات عدة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، فيما تعد من بين هذه الصفقات التعاقد مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

نجحت إدارة الزعيم فى التعاقد مع الأسطورة البرازيلية، في صيف 2023 فى عقد يمتد لعام 2025 براتب تبلغ قيمته 160 مليون يورو سنويًّا.