هند صبري تدين العالم بالإنجليزية وصلاح عبدالله يطالب بوقف التطبيع العربي الإسرائيلي وسحب السفراء

فلسطين.. باتت القضية الفلسطينية هي القضية العربية المنفردة بالأخبار العربية والإسلامية وبالساحات العالمية بعد جرائم الاحتلال الصهيوني الاسرائيلي بشعبها وجرائم الحرب التي يرتكبها في حق المدنيين وأخرها قصف مستشفى المعمداني الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 500 شخص ومئات الضحايا.

ووجهت الفنانة التونسية هند صبري رسالة للعالم باللغة الانجليزية، تؤكد خلالها ارتكاب إسرائيل جريمة حرب متسائلة عن الحصانة المطلقة التي تقف خلفها إسرائيل دون عقاب لاختراقها للقانون الدولي وللإنسانية.

وقالت صبري:"ليتذكر العالم أننا نشهد إبادة جماعية في غزة، وأن وسائل الإعلام الكبرى في العالم ترفض تسميتها بمسمىها. إسرائيل ترتكب جريمة حرب تلو الأخرى في وضح النهار في ظل حصانة مطلقة من العقاب. لماذا؟ لماذا المعايير المزدوجة؟ استيقظ أيها العالم!.. حسبنا الله و نعم الوكيل...يا الله ! ما أبشع هذه الأيّام .. ما أطول هذه الليالي".

ووضعت صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو ملطخ بالدماء ومعلق عليها "مجرم حرب".

فيما طالب النجم الكبير صلاح عبدالله من العرب وقف التطبيع السياسي الدبلوماسي مع الكيان الصهيوني "إسرائيل"، وقطع كافة العلاقات بهم، وسحب سفراء العرب من بلادهم، وترحيل سفرائهم من الدول العربية.

كما طالب عبدالله إعلان الحداد وعلق:"إرفعوا رؤؤس أطفالنا"، مستخدم هاشتاج "مجزرة مستشفى المعمداني".