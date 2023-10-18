‎باي سكاي تشارك في معرض Fintech Surge بجيتكس 2023

شاركت شركة باي سكاي، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الرقمي، في معرض Fintech Surge ضمن فاعليات جايتكس الذي أقيم في دبي في الفترة من ١٥ أكتوبر وحتى ١٨ أكتوبر، والذي يناقش أحدث التوجهات والابتكارات في عالم التكنولوجيا المالية.

يشكل منصة فريدة من نوعها تتيح اللقاء مع أبرز وأهم الخبراء والمتخصصين في هذا القطاع، فضلاً عن الاطلاع على أحدث المنتجات المالية المبتكرة.



‎تأتي مشاركة باي سكاي في هذا المؤتمر في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف تعزيز وتوسيع تواجدها اقليمياً وعالمياً، فضلاً عن حرصها على التواصل المستمر مع الشركات والمؤسسات المختلفة العاملة في نفس القطاع بما يمكنها من عقد شراكات جديدة في إطار خططها للتوسع محلياً وإقليميا.





‎ويستعرض معرض Fintech Surge أهم الموضوعات الأكثر صلة بقطاع التكنولوجيا المالية الحالية، والتقنيات، وسبل إدارة الثروات والأصول، والتي يناقشها متخصصون على مدار أيام انعقاد المعرض.

كما يتيح للشركات الناشئة والشركات العالمية الشهيرة من مختلف أنحاء العالم، فرصة اللقاء وإبرام الشراكات المتعدد مع مختلف المؤسسات المهمة.



‎قال الدكتور وليد صادق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي وتطبيق يلّا سوبر آب: " سعداء بالمشاركة في معرض "Fintech Surge" الذي يٌعد من أهم الفعاليات في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى العالم." وأضاف: "نرى أن هذه المشاركة فرصة مميزة لنا لعرض خدماتنا والتواصل مع شركات ومقدمي خدمات مكملة من أجل تقديم حلول متطورة لشركات ومقدمي الخدمات في المنطقة.



‎أشار إلى أن باي سكاي تحرص على المشاركة في الفعاليات والأحداث التي تسهم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة. وتابع: "نتطلع إلى أن تسهم مشاركتنا في معرض "Fintech Surge" في تعزيز تواجدنا عالمياً وبناء شراكات جديدة مع مختلف المؤسسات في هذا القطاع."



‎وعن تطبيق يلّا سوبر آب أوضح أن شركة باي سكاي تهدف من خلال تطبيقها إلى المساهمة الفعالة في تعزيز استخدام خدمات الدفع الإلكتروني من خلال إتاحة خدمات متكاملة تسهل على الأفراد والمؤسسات والتجار إتمام عملياتهم المالية والغير مالية المختلفة بمرونة، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. وأشار إلى أن يلّا سوبر آب نجح في خدمة أكثر من عشرة آلاف تاجراً، ويخدم أكثر من ٢ مليون مستخدم حالياً، مؤكداً حرص باي سكاي على تعزيز تواجدها بالسوق المصري وأسواق المنطقة ومواصلة ابتكار حلول دفع رقمية تلبي الاحتياجات المختلفة للعملاء.