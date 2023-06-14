تأهل باي سكاي تتأهل للتصفيات النهائية لمسابقة We make Future

يشارك يلّا سوبر آب المملوك لشركة باي سكاي الرائدة في مجال التكنولوجيات المالية وحلول الدفع الإلكتروني، في المسابقة النهائية بمعرض We make Future التجاري الدولي للتكنولوجيا والابتكار الرقمي، الذي يُقام في إيطاليا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو الحالي. وقد تفوق يلّا سوبر آب على مئات الشركات الناشئة العربية والأجنبية التي تقدمت للمسابقة، لتصبح الشركة المصرية والعربية والأفريقية الوحيدة المشاركة في المسابقة النهائية من ضمن ٦ شركات فقط علي مستوي العالم وتعد مسابقة WMF المسابقة الأكبر عالميا للشركات الناشئة لاختيار الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً.

تأتي مشاركة باي سكاي في هذا الحدث ضمن استراتيجيتها لتعزيز تواجدها وتطوير نموذج أعمالها وتقديم نموذج يلّا كقصة نجاح مصرية بعد النجاح الكبير الذي حققة في مصر وخطة التوسع في ثلات أسواق أخري قبل نهاية العام. تحرص الشركة بشكل مستمر على خلق قنوات تواصل مع الشركات والأفراد والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على جهودها في تقديم أحدث حلول الدفع للأفراد والتجار والمؤسسات باستخدام التكنولوجيا المالية المتقدمة، وذلك تماشيًا مع دعمها لجهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز آليات الشمول المالي، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وعبر الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي وتطبيق يلّا سوبر آب، عن سعادته بمشاركة باي سكاي في We make Future، حيث قال: "نحن فخورون بكوننا الشركة الناشئة الوحيدة من مصر والعالم العربي التي تشارك في هذا الحدث المهم. نجحنا في بناء نموذج رائد للشركات الناشئة قادرة على المنافسة عالميًا في مجالنا، وذلك من خلال جهودنا وتطويرنا واعتمادنا على التكنولوجيا الحديثة، مع مراعاة مبادئ التنمية المستدامة ومتطلبات العصر الحالي."

وأكد الدكتور صادق أن باي سكاي تسعى لتحقيق مبدأ الشمول المالي والابتكار، وتقديم أفضل وأسهل الحلول الرقمية المالية وغير المالية للأفراد والشركات من خلال تطبيقها المتقدم "يلّا سوبر آب"، لتلبية احتياجاتهم المختلفة في الحياة اليومية.

وأشار إلى أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة احتياجات وسلوك المستهلكين الحاليين والمستقبليين، بهدف مواكبة التغيرات المستمرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وذلك لضمان ريادتها في قطاع التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق وجودها في دول أخرى حول العالم.