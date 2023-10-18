الكشف على 1497 مريضاً فى قافلة علاجية بالققهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين و الثلاثاءالتي اقيمت 16، 17 اكتوبر الماضيين في قرية 49 الدرافيل مركز بلقاس وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

حيث تم توقيع الكشف على1497 مريضاً . وضمت 10 عيادات منهم 6 متنقلة (2 باطنة– 2 أطفال - جراحة - تنظيم أسرة ) متنقلة والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد فامت القافلة بالكشف الطبى على باطنة 286 أطفال 376 جراحة 171 جلدية 144 أسنان 212 عظام 157 نسا وتنظيم اسرة 151

كما تم إجراء عدد 281 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 97 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 112 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 21 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 49 ندوة تثقيفية ، و 135 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.