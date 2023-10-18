أطعمة تساعدك على محاربة اكتئاب الشتاء

في بداية موسم الشتاء تصبح الأيام أقصر ويبدأ الطقس البارد بالحلول، من الممكن أن يحدث انخفاض في الروح المعنوية، وانخفاض في الطاقة والرغبة الغذائية ، وعلي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد أبرز الأطعمة التي قد تساعدك على تحسين حالتك المزاجية ومحاربة الاكتئاب.

الحديد

الحديد من أهم العناصر الذي يجب الانتباه إليه في موسم الشتاء، والحديد في الدم عندما يقل يشعر الأنسان بالتعب والارهاق والقلق، قلة استخدام اللحوم تعرضنا لانخفاض معدل الحديد في الدم.

ويجب التركز على المكملات الغذائية لتجنب نقص الحديد في الدم، والحديد لم يكن في اللحوم فقط بل في بعض الأطعمة تسمح بذلك أيضاً، مثل: العدس على سبيل المثال، المأكولات البحرية، صفار البيض، الخضار الورقية الخضراء.

الكرياتين

يعد الكرياتين مركبًا كيميا ئيًا يوجد في الجسم ، وهو أحد مصادر الطاقة الطبيعية اللازمة لانقباض العضلات

تعتبر جميع الأسماك الزيتية مفيدة جداً لتحقيق ذلك؛ بفضل محتواها من الكرياتين الذي "يمكنه حرفياً تحسين إنتاج الطاقة في الدماغ" مثل سمك الماكريل الأطلسي، سمك التونة، سمك الرنجة، وسمك السلمون.

المغنيسيوم

في بداية الشتاء دائما نحتاج إلى تناول أكلات بالمغنيسيوم، لان نقص المغنسيوم في الجسم يعرض الأنسان لعديد من المشكلات الصحية.

من أكثر الأطعمة الغنية بالمغنسيوم هي الشكولاتة سيدتي ولا تنسي الموز

والإكثار من تناول الأفوكادو والمكسرات؛ لغناها بالمغنيسيوم والألياف أيضاً، كما أنها مفيدة للشبع.