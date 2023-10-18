عاجل
حياة كريمة: نؤيد قرارات الرئيس والاعتصام أمام معبر رفح لإدخال المساعدات لغزة عاجل.. مصر لــ إسرائيل: التصعيد سيقابل بتصعيد الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد العام على أرواح شهداء المستشفى المعمداني بغزة نتنياهو لبايدن: لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات لغزة
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أطعمة تساعدك على محاربة اكتئاب الشتاء

بوابة الوفد الإلكترونية

في بداية موسم الشتاء تصبح الأيام أقصر ويبدأ الطقس البارد بالحلول، من الممكن أن يحدث انخفاض في الروح المعنوية، وانخفاض في الطاقة والرغبة الغذائية ، وعلي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد أبرز الأطعمة التي قد تساعدك على تحسين حالتك المزاجية ومحاربة الاكتئاب.

 

الحديد

الحديد من أهم العناصر الذي يجب الانتباه إليه في موسم الشتاء، والحديد في الدم عندما يقل يشعر الأنسان بالتعب والارهاق والقلق، قلة استخدام اللحوم تعرضنا لانخفاض معدل الحديد في الدم.

ويجب التركز على المكملات الغذائية لتجنب نقص الحديد في الدم، والحديد لم يكن في اللحوم فقط بل في بعض الأطعمة تسمح بذلك أيضاً، مثل: العدس على سبيل المثال، المأكولات البحرية، صفار البيض، الخضار الورقية الخضراء.

علاج الأنيميا بالأكل، ومشروبات مفيدة لها | الطبي

 

الكرياتين

يعد الكرياتين مركبًا كيميا ئيًا يوجد في الجسم ، وهو أحد مصادر الطاقة الطبيعية اللازمة لانقباض العضلات

تعتبر جميع الأسماك الزيتية مفيدة جداً لتحقيق ذلك؛ بفضل محتواها من الكرياتين الذي "يمكنه حرفياً تحسين إنتاج الطاقة في الدماغ" مثل سمك الماكريل الأطلسي، سمك التونة، سمك الرنجة، وسمك السلمون.

دراسة: الأسماك الزيتية قد تقلل خطر الوفاة من سرطان الأمعاء - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

المغنيسيوم

في بداية الشتاء دائما نحتاج  إلى تناول أكلات  بالمغنيسيوم، لان نقص المغنسيوم في الجسم يعرض الأنسان لعديد من المشكلات الصحية.

من أكثر الأطعمة الغنية بالمغنسيوم هي الشكولاتة سيدتي ولا تنسي الموز  

والإكثار من تناول الأفوكادو والمكسرات؛ لغناها بالمغنيسيوم والألياف أيضاً، كما أنها مفيدة للشبع.

دراسة: المغنيسيوم قد يفيد في خفض ضغط الدم المرتفع | صحة - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

مواد متعلقة

أول تعليق من غادة عادل بعد زواج طليقها مجدي الهواري

تفاصيل شخصية عبد العزيز مخيون في ألف ليلة وليلة

"من فوقنا من سابع سما" .. علي الحجار يدعم الشعب الفلسطيني

بعد رحيلها.. أبرز الأسرار عن حياة سهام عبد السلام الفنية والشخصية

10 أعشاب لتهدئة الأعصاب من القلق والتوتر.. أبرزها زهرة الآلام

خاص .. طارق لطفي عدو أحمد السقا في رمضان 2024

التفاصيل الكاملة حول واقعة تحرش صاحبة أغنية "حب خناقة"

هايدي تمزالي .. التفاصيل الكاملة عن نجمة بوستر مهرجان أيام قرطاج في دورته الـ 34
الجريدة الورقية