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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"البيطريين" تُدين جرائم حرب الكيان الصهيوني في غزة واستهداف المنشآت الطبية

نقيب الأطباء البيطريين
نقيب الأطباء البيطريين

أدانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، بأشد العبارات جرائم الحرب التى ارتكبها الكيان الصهيونى، مساء أمس الثلاثاء، واستهداف القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة. 

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نقيب الأطباء البيطريين: ما حدث من الشعب الفلسطيني رد فعل للتعدى المستمر على المسجد الأقصى

البيطريين تصف القصف المعتمد لمستشفى المعمدانى بالجريمة ضد الإنسانية

ووصف الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، القصف المعتمد لمستشفى المعمدانى بالجريمة ضد الإنسانية، ووصمة عار في جبين الإنسانية ويمثل إبادة جماعية وعدوان إرهابي غاشم، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الكيان الصهيونى لتلك الاعتداءات واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

كما أكد نقيب الأطباء البيطريين، على ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخطوات التي تتبعها الدولة المصرية سعيًا لإنهاء الأزمة ورفع الحصار عن أهل غزة.

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