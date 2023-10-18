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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

العمل العربية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل

منظمة العمل العربية
منظمة العمل العربية

أعربت منظمة العمل العربية، عن استنكارها الشديد لاستهداف إسرائيل المعتمد والخالي من أبسط القيم الإنسانية لمستشفى المعمداني في غزة والذي تسبب في سقوط العديد من المرضى والمدنيين العزل من أطفال وشيوخ، معتبرة أن ما حدث "مخالف لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وأمر مروع وغير مقبول على الإطلاق وجريمة حرب ضد الإنسانية".

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 وطالبت منظمة العمل العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع "إسرائيل" عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين وضرورة توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني وتنفيذ المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام وسرعة تنفيذها.

وتشدد منظمة العمل العربية على تمسكها بعروبة فلسطين وهويتها الفلسطينية، ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني لاستعادة أرضهم ومقدساتهم، فالقدس عربية وستظل عربية إلى يوم الدين.

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