العمل العربية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل

أعربت منظمة العمل العربية، عن استنكارها الشديد لاستهداف إسرائيل المعتمد والخالي من أبسط القيم الإنسانية لمستشفى المعمداني في غزة والذي تسبب في سقوط العديد من المرضى والمدنيين العزل من أطفال وشيوخ، معتبرة أن ما حدث "مخالف لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وأمر مروع وغير مقبول على الإطلاق وجريمة حرب ضد الإنسانية".

وطالبت منظمة العمل العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع "إسرائيل" عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين وضرورة توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني وتنفيذ المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام وسرعة تنفيذها.

وتشدد منظمة العمل العربية على تمسكها بعروبة فلسطين وهويتها الفلسطينية، ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني لاستعادة أرضهم ومقدساتهم، فالقدس عربية وستظل عربية إلى يوم الدين.