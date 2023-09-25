السفير عبد العزيز المطر: تاريخ الجامعة العربية يوثق دور السعودية في تقدم مسيرتها وتعزيز العمل العربي

أكد السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أن تاريخ الجامعة العربية يوثق دور المملكة السعودية شريك نجاح في تقدم مسيرتها في مختلف المجالات، وتعزيز العمل العربي المشترك لافتا الي دعم أواصر التعاون بين الدول الاشقاء وتحقيق نهضه شامله لدولنا وشعوبنا في جميع المجالات.



وأضاف السفير المطر خلال كلمته اليوم الأحد في احتفالية السفارة السعودية بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة انه ستظل السعودية تعمل يدا بيد مع الأشقاء العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية لرفع كلمة العرب عالياً وخدمة قضايانا المشروعة العادلة.



وتابع كلمته قائلا :" إننا نستذكر في هذا اليوم ما أولته المملكة من اهتمام بالغ وتكريس للجهود في خدمة قضايا أمتنا العربية، حيث كانت سباقة في وضع حجر الأساس مع الدول العربية الشقيقة المؤسسة لبيت العرب جامعة الدول العربية منذ إنشائها عام 1945م، وظلت حريصة كل الحرص على التعاون والتكاتف وتوحيد الصف في مواجهة كل الظروف والتحديات التي مرت بها منظومة جامعة الدول العربية".



وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز بن عبدالله المطر في القاهرة اليوم حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور الوزراء في الحكومة المصرية ومفتي مصر ووكيل الأزهر وممثل عن الكنيسة والسفراء المعتمدين لدى القاهرة إضافة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمفكرين

وفي بداية الحفل ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين كلمة نقل من خلالها تحيات وتقدير المملكة قيادة وحكومة وشعبا للحضور، وتناول من خلالها رؤية المملكة الطموحة التي أثبت من خلالها أبناء الوطن أننا " نحلم ونحقق " و " نقول لنفعل " حيث تتسابق كافة قطاعات المملكة في تحقيق منجزات غير مسبوقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، يشهد عليها جميع المراقبين والمحللين والمتابعين الدوليين