محافظ الشرقية يشهد طابور الصباح بمدرسة الزوامل الإعدادية| صور

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم بزيارة مفاجئة لقرية الزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والتعليمية بها والوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية، جولته بتفقد مدرسة الزوامل الإعدادية بنات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية وقام بمشاركة طالبات المدرسة طابور الصباح , مؤكداً على ضرورة الإنتظام والحضور إلى المدرسة والإستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي.

حرص محافظ الشرقية على تفقد الفصول المدرسية للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية والإطمئنان على إستلام الطلاب للكتب المدرسية ، واطلع على دفتر تحضير الدروس وجدول الحصص واستمع لشرح معلمي المدرسة ، مطالباً بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطالبات والإستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهن.

توجه محافظ الشرقية لمدرستي الاتحاد الابتدائية والزوامل الثانوية بنات لمتابعة سير انتظام العمل بهما واطلع علي سجل الحضور والانصراف للاطمئنان علي تواجد العاملين وأعضاء هيئة التدريس حيث تبين تغيب 5 من العاملين بالمدرسة الثانوية ليقرر المحافظ احالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم, مؤكدا أنه لن يسمح بأي اهمال أو تراخي في قطاع التعليم قائلا أبناؤنا أمانة ويمثلون نواه لصنع مستقبل الوطن.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد سير العمل بوحده صحة الأسرة بالزوامل للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة والتأكد من تواجد العاملين بمقرعملهم وإلتزامهم بنوبتجيات العمل الصباحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي.

اطلع محافظ الشرقية، على سجل الحضور والإنصراف للتأكد من إلتزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية حيث تبين له تغيب 25 من العاملين بالوحدة والذي يخل بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي ليقرر المحافظ احالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ولن يقبل بتقصير موظف في أداء عمله وقال ليس منطقيا أن يأتي المريض للحصول على الخدمة الطبية ولا يجد من يقدمها له.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لمديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المرور والمتابعة الميدانية وتكثيف المرور اليومي على المنشآت الخدمية وخاصة بالقري والعزب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تفقد أعمال انشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والجاري تنفيذها بمقر ديوان عام المحافظة وذلك لدفع عجلة العمل به والوقوف على أي معوقات تواجه اعمال التنفيذ والعمل علي تذليها، في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة وهاني السيد مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية بالمحافظات.

أشار محافظ الشرقية، إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جاري تصميمها وفقاً لأحدث المقاييس والمعايير العالمية للحفاظ على خصوصية البيانات والاتصالات القائمة بين الجهات الإدارية وأجهزة الدولة من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.

كلف محافظ الشرقية، السكرتير العام بمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالشبكة والمنفذة بمعرفة مديرية إسكان الشرقية وتذليل أي عقبات لسرعة الإنتهاء من الاعمال في أسرع وقت لافتتاحها والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين بأحـدث الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وترشيد الأعباء الماليـة وتقليص زمـن الاسـتجابة للأحـداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحـوادث والكوارث من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.