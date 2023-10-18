محافظ كفرالشيخ يتابع حملات النظافة ورفع الاشغالات بمراكز ومدن المحافظة

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الأربعاء ، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتهذيب الاشجار ومتابعة المواقف وتطهير خطوط الصرف الصحى، بمراكز ومدن المحافظة.

وشدد على تكثيف الحملات على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً والارتقاء لرفع مستوي النظافة.

حيت تابع رئيس مركز ومدينة بلطيم اللواء عمرو الفداوى، استعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات تمهيداً لبدء العمل، اليومى بالفترة الصباحية، وذلك من خلال القيام بأعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات بمنطقة المساكن الشرقية والغربية والدائرى البحرى ومنطقة الهضبة ومنطقة المقابر ومحيط المدارس ومنطقة مستشفي بلطيم النموذجي ودور العبادة والمصالح الحكوميةوالخدمية وكورنيش مدينة بلطيم وري الأشجار وقص وتقليم الاشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقيه وغيرها من المناطق المستهدفة تباعاً.

كما تابع رئيس مركز ومدينة قلين اللواء خالد محمد كشك، إستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما حث السيد رئيس المركز والمدينة قسم الاشغالات بالتواجد الدائم فى الشوارع والميادين ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين بالإضافة إلى تسخير كافة الامكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من اعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين

وتابع رئيس مركز ومدينة سيدي سالم أيمن إبراهيم خلف الله، ، بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أول بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بقري مركز ومدينة سيدي سالم وكذلك متابعة رفع كفاءة الاناره العامة ورفع كفاءة خطوط خفض المنسوب وكذلك رفع كفاءة الطرق ونظافتها بقري المركز والمدينة وكذلك متابعة وقص وتهذيب الأشجار

كما تابع رئيس مركز ومدينة الحامول عصام القصيف، أعمال التجميل بميدان المسلة القديم وميدان كفر الشيخ ومدخل المدينة وزراعة أعمدة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطي بمدخل المدينة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول، بالإضافة لمتابعة أعمال النظافة اليومية وتسوية وتمهيد شوارع المدينة .