أجهزة صغيرة تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء.. يُفاجأ العديد من المواطنين بارتفاع فاتورة الكهرباء أو نفاد الرصيد من العدادات مسبقة الدفع، ويرجع ذلك السبب إلى كثرة الأجهزة الكهربائية داخل المنزل، والتي تساعد على استهلاك الطاقة بشكل كبير، على رغم من أنها في الكثير من الأحيان تكون متصلة بمصد الطاقة وهي غير مفعلة، بالإضافة إلى عدم اتباع ترشيد الطاقة، كل تلك المشاكل تؤدي إلى استهلاك الطاقة بشكل كبير وتكلفة في نهاية الشهر.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن أجهزة صغيرة موجودة في كل منزل تتسبب في ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد "4 أجهزة ترفع من استهلاك الكهرباء، لتوعية المواطنين، وذلك بحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

الأجهزة التي تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

الريسيفر

يستهلك جهاز استقبال القنوات الفضائية "الريسيفر" كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر بسبب شاشة عرض البيانات.

شاحن الموبايل

يعد شاحن الموبايل، من أكثر الأجهزة التي تستهلك كهرباء كبيرة عند توصيلها بالهاتف المحمول، لذلك من الضروري الحرص على فصل "الفيشة".

جهاز راوتر الإنترنت

يستخدم راوتر الإنترنت استهلاك كبيرا للطاقة الكهربائية، ويرجع ذلك السبب وجود أكثر من 4 لمبات مضيئة، تعمل بشكل مستمر حتى وقت النوم.

الأجهزة الكهربائية المغلقة

هناك بعض الأجهزة الكهربائية يتم غلقها عبر الريموت ، ولكن رغم ذلك تستهلك كهرباء وهي مغلقة، الأنها تكون في وضع الاستعداد لاتصالها بالتيار الكهربائي عن طريق الاسلاك .