نصائح لخفض فاتورة الكهرباء في الشتاء

يزداد استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية، مع اقتراب فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن اتباعها لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة فاتورة الكهرباء في الشتاء:

الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا:

من أفضل الطرق لتوفير الكهرباء هو الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا قدر الإمكان. يمكن ذلك عن طريق فتح الستائر والنوافذ في النهار، وإغلاقها ليلًا.

إطفاء الإنارة في الغرف الخالية:

من المهم إطفاء الإنارة في الغرف الخالية عند مغادرة المنزل أو عند النوم. يمكن الاستعانة بجهاز استشعار الحركة لتشغيل وإطفاء الأضواء تلقائيًا.

تنظيف لمبات الإضاءة:

يمكن أن يؤدي تراكم الغبار على لمبات الإضاءة إلى انخفاض شدة الضوء وتقليل كفاءتها، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء. يمكن تنظيف لمبات الإضاءة باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

استبدال اللمبات العادية بلمبات ليد:

تستهلك اللمبات ليد طاقة أقل من اللمبات العادية، مما يساعد على توفير الكهرباء.

عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها:

تستهلك غسالة الملابس نفس كمية الطاقة عند استخدامها ممتلئة أو نصف ممتلئة. لذلك، من الأفضل تشغيل غسالة الملابس عند امتلائها بالكامل.

استخدام المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط:

يجب استخدام المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط. يمكن استخدام المياه الباردة في عملية الشطف، مما يساعد على توفير الكهرباء.

فصل الكهرباء عن الأجهزة الكهربائية عند عدم الاستخدام:

حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية، فإنها لا تزال تستهلك طاقة في وضع الاستعداد. لذلك، من الأفضل فصل الكهرباء عن الأجهزة الكهربائية عند عدم الاستخدام.

ضبط السخان على درجات حرارة مناسبة:

يجب ضبط السخان على درجات حرارة مناسبة، مثل 50 إلى 60 درجة مئوية. يمكن أن يؤدي ضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة:

يساعد تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة على توفير الكهرباء، حيث يسمح للسخان بوصول درجة الحرارة إلى المستوى المطلوب قبل الحاجة إليها.

باتباع هذه النصائح، يمكن خفض قيمة فاتورة الكهرباء في الشتاء، وتوفير المال.