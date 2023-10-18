توفير 100 ألف جرعة من لقاح الالتهاب الكبدي "بي" و300 ألف من لقاح الكلب بفروع فاكسيرا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إنه تم توفير 100 ألف جرعة من لقاح كبدي بي للكبار، و 300 ألف جرعة من لقاح الكلب و300 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي بكل فروع الشركة القابضة للامصال واللقاحات " فاكسيرا " وذلك في إطار تنفيذ برنامج التطعيمات على مستوى الجمهورية.

وأشار " عبد الغفار "، الى صرف العلاج الشهري على نفقة الدولة لـ 4 آلاف و885 مريض شملت أمراض العيون، وحقن rh عند الولادة ، وحقن bcg لمرضى أورام المثانة، وأمراض والعظام والروماتويد، وأمراض الدم، مؤكداً حرص الدولة على توفير المستلزمات الدوائية للمواطنين الغير خاضعين لأي مظلة تأمينية.

ولفت إلى أن عيادات الشركة القابضة للامصال واللقاحات "فاكسيرا" قدمت خدمات الكشف لـ 820 مريض، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين ، وذلك في تخصصات الباطنة والجهاز الهضمي، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض القلب والعظام، والجلدية ، بالإضافة لتخصصات أكثر دقة كالسكر والكشف الطبي على الأمراض الخاصة بالغدد الصماء مثل قصر القامة والغدة الدرقية، والحساسية والمناعة، وصرف علاج مناعي بأمصال الحساسية للحالات التي تستدعي ذلك، والأسنان والوراثة وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من الاطباء والاخصائيين والاستشاريين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا قدمت خدمات الفحص الطبي من تحاليل وأشعات لـ 3 آلاف و940 مواطن تضمنت التحليل التشخيصي للأمراض الوراثية على مستوى الكروموسومات مثل متلازمة داون، والإجهاض المتكرر، وتأخر الحمل، وتحاليل الفيروسات ودلالات الأورام وفيتامين دي، بالإضافة إلى عمل الفصائل لأكياس الدم rh والفحص الفيروسي لأكياس الدم للكشف عن أمراض الالتهاب الكبدي بي وسي والإيدز وميكروب الزهري، مشيرًا إلى استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات لاستخراج نتائج دقيقة للتحاليل الطبية.

ومن جانبة أوضح الدكتور شريف الفيل رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا أن بنك الدم بفاكسيرا يوفر كافة أكياس الدم بجميع الفصائل ومكونات الدم من بلازما، وصفائح دموية بالإضافة لعمل مركز صرف الدم على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع بما فيهم الأجازات والعطلات الرسمية لسهولة إتاحة خدمات نقل الدم، مضيفاً أن الوحدة العلاجية توفر خدماتها الطبية لمرضى الثلاثيميا والهيموفيليا ونقل الدم لمرضى الأورام.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا أن الشركة القابضة تحتوي على وحدة غسيل كلوي ، بها 16ماكينه غسيل كلوى ، مؤكداً على استقبال المريض بالفحص السريرى وعمل التحاليل اللازمه والاشعات ووضع خطه العلاج بالإضافة لعمل تحاليل شهريه وتحاليل ربع سنوية وتدوينها بالملف الخاص بالمرضى مع توقيع الكشف الطبي على مرضى الإعتلال والقصور الكلوي.





