الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى إسرائيل

أفادت مصادر إعلامية، بوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل وأعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن "غضبه وحزنه العميق" جراء الانفجار المميت الذى وقع فى مستشفى المعمدانى فى غزة.

وأضاف بايدن فى بيان للبيت الأبيض، فجر الأربعاء، أنه أمر فريق الأمن القومى بمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط.

واتهمت فصائل المقاومة الفلسطينية إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم، فى حين تقول إسرائيل إن صاروخا أخطأ مقاتلو حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية في إطلاقه هو المسؤول.

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، أن القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة مجزرة غير مسبوقة وجريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الشوا في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الأربعاء إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف من خلال هذا القصف المدنيين النازحين الذين لجأوا إلى مستشفى المعمداني في غزة من أجل الحماية من الجرائم المستمرة والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني".

واستنكر المسؤول الفلسطيني تخاذل المجتمع الدولي تجاه جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والأطفال في غزة.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أدان البرلمان العربي بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الدموي، الذي ارتكبه باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة ، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وطالب البرلمان العربي ببذل كل ما يلزم لوقف النزيف الفلسطيني، وفتح ممرات آمنة دون تأخير لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، وتحميل قوات الاحتلال كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية.