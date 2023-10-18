موعد صرف مرتبات نوفمبر.. يبحث الكثير عبر محرك البحث "جوجل"، عن موعد صرف المرتبات لشهر نوفمبر وذلك بالتزامن مع انتهاء شهر أكتوبر الجاري.

موعد صرف مرتبات نوفمبر

ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية فإن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 سيكون يوم 23 من الشهر نفسه وتستمر لمدة ستة أيام بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية لموعد صرف مرتبات العاملين والمتأخرات خلال أشهر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023م.

وقد أعلن الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي عن زيادة الحد الادنى للاجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، وكذلك زيادة العلاوة الاستثنائية للموظفين لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيهًا.

ومن المقرر أن يتم صرف الزيادة التي أقرها الرئيس اعتبارًا من أكتوبر الجاري ولكن يتم صرفها بأثر رجعي خلال نوفمبر المقبل.

وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته الاحد الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

درجة مدير عام 7000 جنيه

الدرجة العليا 8000 جنيه

الدرجة الممتازة 10000 جنيه

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه

الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه