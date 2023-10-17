الرقابة المالية تقر عرض شراء إجباري مقدم على أسهم دايس للملابس

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية (ممثلة لأفراد عائلة ناجي سمير توما) بالتحالف مع ماجد سمير توما.

استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء

وأوضحت الرقابة المالية أن العرض يتضمن شراء حتى 838.137 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم دايس للملابس الجاهزة بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء والحد الأدنى للأسهم حرة التداول بسعر 0.65 جنيه للسهم.

وبحسب البيان، تضمنت الموافقة على التزام مقدم العرض شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء، وفي حال تجاوز الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شرائها سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما تم عرضه إلى مجموع الأسهم المطلوب شرائها.