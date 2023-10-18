حملة مكبرة لازالة طواحين الذهب غير المرخصة بصحراء حجازة بقنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء، بقيادة فراج الوحش نائب رئيس المركز، حملة مكبرة لازالة عدد من طواحين الذهب غير الشرعية المقامة علي أراضي املاك الدولة بصحراء حجازة، وذلك بالتنسيق مع الاجهزه الامنية.

واوضح الوحش نائب رئيس المركز، ان الحملة جاءت بناءً علي توجيهات الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة وتنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، موضحا ان أعمالها اسفرت عن إزالة ثلاثة طواحين غير مرخصة يسعي اصحابها الي الكسب السريع دون النظر الي حق الدولة.

واضاف فراج الوحش نائب رئيس المركز أن رئاسة الوحدة سبق وان حذرت المواطنين من استخدام هذه المعدات والات كونها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والكهرباء، فضلا علي انها تعد طريق تقليدية لاستغلال معدن نفيس ذا جدوي اقتصادية عالية كمعدن الذهب.