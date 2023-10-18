محلية الزرقا بدمياط تناقش الخطة الاستثمارية لعام 2024/2025

ترأس علاء سعد رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط اجتماع جلسه تشاور لاعداد الخطه الاستثمارية لعام2024/ 2025 لمركز ومدينة الزرقا

حيث تم مناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص المواطنين من مراقبة الأسواق للحد من احتكار التجار لبعض السلع وارتفاع الاسعار حسب الاهواء الشخصية ومتابعة قراررئيس مجلس الوزراء بتخفيض الاسعار وكذا الانتهاء من توصيلات الغاز للمنازل وتوفير وسائل النقل وخصوصا في الفتره الصباحية بسبب ذهاب طلاب وطالبات الكليات الي الجامعة هذا وتناقش الحضور علي انارة طريق الموت من مدينة الزرقا الي مدينةالسرو وفتح ملف مبني المرور الذي تم بنائه من عام 1990 ومازال المبني خاوي علي عروشه وقد شدد رئيس المركز على جميع الإدارات المختصه بدراسه كل موضوع من الموضوعات التي تم طرحها والعرض على سيادته لتذليل اي عقبات ومراجعه جميع الموضوعات ودراستها للتسهيل على المواطنين.

كما اكد علاء سعد بان جهود الوحدة مستمره ومكتبي مفتوح لجميع طوائف الشعب الزرقاوي حفاظاً علي الرؤية الجمالية وسلامة المواطنين والتيسير عليهم.