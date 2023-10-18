النائب أيمن محسب: استهداف مستشفى المعمداني بغزة انتهاك صريح لأبسط القيم الإنسانية

أدان النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، القصف الإسرائيلي الوحشى لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى والمصابين من الأبرياء والمدنيين ، في إنتهاك صريح للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، وانتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبا إسرائيل بالتوقف عن سياسة الانتقام الجماعي.

وطالب "محسب"، جميع دول العالم بالتحرك الفورى والضغط من أجل وقف هذه الجرائم وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف الفوري عن استهداف المدنيين الأبرياء، منتقدا فشل مجلس الأمن في إصدار قرار لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وعدم قدرة المنظمات الدولية على توفير الحماية للفلسطنيين ومنح إسرائيل ضوء أخضر للقتل والتخريب دون النظر إلى الجانب الآخر الذي يكافح منذ 75 عاما لنيل حقوقه.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قرار مصر والأردن وفلسطين بإلغاء القمة الرباعية التى كان مقررا لها أن تنعقد اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، في احتجاج رسمي على الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين ، جاءت متسقة مع الموقف الشعبي الغاضب والرافض لممارسات قوات الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولى بأن يعي جيدا خطورة استمراره في منح غطاءا شرعيا لجيش الاحتلال لارتكاب مجازر ضد الفلسطنيين، وتأجيج مشاعر الغضب في العالم العربي والإسلامي، مطالبا جميع الدول بمراجعة مواقفها.

وحذر النائب أيمن محسب، إسرائيل من استمرارها في تنفيذها مخططها بتهجير سكان غزة إلى سيناء، مؤكدا أن مصر لن تسمح يوما بتصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه، فالأرض ملك أصحابها ، مطالبا سكان غزة بالصمود على أراضيهم وعدم الاستجابة لدعوات الاحتلال ، مطالبا دول العالم بمطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف معبر رفح وتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يعاني كارثة إنسانية على كافة المستويات.