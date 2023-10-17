مفتي الجمهورية يدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

مطالبا عقلاء العالم بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

أدان مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام ، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ما قام به الكيان الإسرائيلي المحتل من قصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.

هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني

وقال مفتي الجمهورية "إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، والتي تضرب بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت من المجتمع الدولي".

وطالب مفتي الجمهورية عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أهالي غزة.

قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن المؤتمرالعالمى الثامن للإفتاء سيشهد على مدار يومين العديدَ من الفعاليات المهمة.

أضاف فضيلته أن كلمة رئيس الوزراء، سيلقيها الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، فيما سيلقي كلمة الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وسيلقي كلمة الكنيسة المصرية نيافة الأنبا أرميا.

ويلقي كلمـة "القدس" الأسـتاذ الدكتـور محمـود صدقـي الهبـاش، قاضـي قضـاة فلسـطين، ومستشـار الرئيـس الفلسطيني للشـئون الدينيـة، ويلقي كلمة منظمـة التعـاون الإسلامي الدكتـور قطـب سـانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكلمة عن الوفود المشاركة يلقيها الدكتور يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، فضلًا عن كلمة لسماحة الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي لبنان، وكلمة لمعالي الدكتور عمر الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.



وأشار د. نجم إلى أن المؤتمر العالمى الثامن للإفتاء يحظى بمشاركة أممية كبيرة، حيث سيلقي كلمة الأمم المتحدة السيد ميجيــل موراتينــوس، وكيــل الأمين العــام للأمم المتحــدة، الممثــل السـامي لحــوار الحضــارات، وتلقي كلمة المفوضية الأوروبية السيدة ماريـون لاليـس، منسـقة مكافحـة كراهيـة المسـلمين فـي المفوضية الأوروبية ببروكسـل.



أوضح مستشار مفتي الجمهورية أن نقاشات جلسات المؤتمر تدور حول ثلاثة محاور، المحور الأول يتضمن: "تحديات الألفية الثالثة تحديد المناطات وبناء طرائق المواجهة"، والثاني يدور حول: "الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية"، والثالث يناقش: "الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني".

